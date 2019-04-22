Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе прокомментировал отрыв «Зенита» в таблице РПЛ

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе в беседе с газетой «Известия» прокомментировал отрыв «Зенита» в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

За шесть туров до окончания чемпионата отставание «Локомотива» от «Зенита» составляет восемь очков.

«Вы знаете нашу линию: мы идём от игры к игре. Если оценивать турнирные перспективы, мы по-прежнему остаёмся в гонке. А значит, будем бороться до последнего тура за лучший результат», — заявил он.

Кикнадзе выразил уверенность, что «Локомотив» прибавит.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Краснодар» и упрочил лидерство в РПЛ.