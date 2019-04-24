Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Барселоне

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Россиянин Даниил Медведев одержал победу над испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в испанской Барселоне.
Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Барселоне
  • ©Nicolas Marie
  • globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счётом 6:3, 2:6, 6:1 в пользу 23-летнего россиянина.

Следующим соперником Медведева станет американец Маккензи Макдональд.

Ранее стало известно новое место проведения итогового турнира ATP.

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