Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Барселоне

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в испанской Барселоне.

©Nicolas Marie

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Встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счётом 6:3, 2:6, 6:1 в пользу 23-летнего россиянина. Следующим соперником Медведева станет американец Маккензи Макдональд. Ранее стало известно новое место проведения итогового турнира ATP.