Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Барселоне
Россиянин Даниил Медведев одержал победу над испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в испанской Барселоне.
- ©Nicolas Marie
- globallookpress.com
Встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счётом 6:3, 2:6, 6:1 в пользу 23-летнего россиянина.
Следующим соперником Медведева станет американец Маккензи Макдональд.
Ранее стало известно новое место проведения итогового турнира ATP.
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