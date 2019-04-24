Стало известно новое место проведения итогового турнира ATP

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Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) начиная с 2021 года будет проходить в итальянском Турине.
Стало известно новое место проведения итогового турнира ATP
  • ©pixabay.com

Как сообщает пресс-служба организации, соревнования будут проходить на арене «Пала Альпитур», которая была построена перед зимней Олимпиадой 2006 года.

Отмечается, что контракт с организаторами рассчитан до 2025 года.

Турин стал 15-м городом, который примет итоговый турнир ATP, проводящийся ежегодно с 1970 года. С 2009 по 2020 год соревнования проходят в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев поднялся на пятую строчку в чемпионской гонке АТР.

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