Стало известно новое место проведения итогового турнира ATP

Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) начиная с 2021 года будет проходить в итальянском Турине.

Как сообщает пресс-служба организации, соревнования будут проходить на арене «Пала Альпитур», которая была построена перед зимней Олимпиадой 2006 года.

Отмечается, что контракт с организаторами рассчитан до 2025 года.

Турин стал 15-м городом, который примет итоговый турнир ATP, проводящийся ежегодно с 1970 года. С 2009 по 2020 год соревнования проходят в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев поднялся на пятую строчку в чемпионской гонке АТР.