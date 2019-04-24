Канчельскис поделился ожиданиями от дерби между МЮ и «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча «красных дьяволов» с «Манчестер Сити» в рамках 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Большинство болельщиков «Юнайтед» как соперника выше ставят «Ливерпуль», чем «Сити». Думаю, многие болельщики будут не прочь, чтобы чемпионом стал «Сити». Хотя, понятно, радости это тоже не принесёт. «Ливерпуль» 18 раз выигрывал чемпионат, а «Сити» ещё лет 50 не догонит «Юнайтед» по чемпионским титулам», — приводит слова Канчельскиса телеканал «360».

Как отметил экс-полузащитник МЮ, нельзя сказать, что болельщики не расстроятся в случае поражения от «Сити», поскольку это дерби.

«Эта игра не станет решающей в борьбе за чемпионство. К тому же «Юнайтед» надо попадать в четвёрку и выходить в Лигу чемпионов. Из этого они и будут исходить», — добавил Канчельскис.

Перенесённый матч 31-го тура между МЮ и «Сити» пройдёт 24 апреля на «Олд Траффорд». «Красные дьяволы» занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 64 очка. «Горожане», борющиеся с «Ливерпулем» за титул, с 86 баллами вторые.

Ранее стало известно, что Кевин Де Брёйне пропустит матч 31-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».