Де Брёйне пропустит матч 31-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед»

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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне не сможет принять участия в перенесённом матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Манчестер Юнайтед» из-за мышечного повреждения.
Де Брёйне пропустит матч 31-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед»
  • Reuters

«Я не знаю, какая у него травма. Речь идёт о мышечных проблемах. Мы будем следить в ближайшие несколько дней, сможет ли он помочь нам дальше, но завтра он не сыграет», — приводит слова главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы официальный Twitter клуба.

Де Брёйне был заменён в первом тайме матча с «Тоттенхэмом» из-за травмы.

Встреча состоится 24 апреля в Манчестере. 

Ранее сообщалось, что Марез хочет покинуть «Манчестер Сити» из-за недостатка игровой практики.

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