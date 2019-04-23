Де Брёйне пропустит матч 31-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед»
- Reuters
«Я не знаю, какая у него травма. Речь идёт о мышечных проблемах. Мы будем следить в ближайшие несколько дней, сможет ли он помочь нам дальше, но завтра он не сыграет», — приводит слова главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы официальный Twitter клуба.
Де Брёйне был заменён в первом тайме матча с «Тоттенхэмом» из-за травмы.
Встреча состоится 24 апреля в Манчестере.
Ранее сообщалось, что Марез хочет покинуть «Манчестер Сити» из-за недостатка игровой практики.