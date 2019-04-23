СМИ: Марез хочет покинуть «Манчестер Сити» из-за недостатка игровой практики

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По информации британских журналистов, футболист «Манчестер Сити» Рияд Марез недоволен своим положением в команде и желает покинуть клуб в летнее трансферное окно.
СМИ: Марез хочет покинуть «Манчестер Сити» из-за недостатка игровой практики
  • Reuters

Как сообщает Daily Mail, алжирский полузащитник «Манчестер Сити» хотел бы сменить клуб ближайшим летом. Футболист считает, что достоин чаще выходить на поле.

Марез перешёл в «Манчестер Сити» прошлым летом, став вторым в списке самых дорогих игроков клуба после Кевина де Брюйне. В текущем сезоне игрок провёл 26 матчей в чемпионате Англии, 13 из которых в стартовом составе.

Ранее сообщалось, что «Интер» заинтересовался Лукаку в качестве замены Икарди.

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