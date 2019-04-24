Федерация бокса Казахстана может быть исключена из AIBA

Федерация бокса Казахстана может быть исключена из Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России, это связано с деятельностью члена исполкома организации, экс-главы Азиатской конфедерации бокса (ASBC) Серика Конакбаева.

Отмечается, что это также связано с действиями исполнительного директора Федерации бокса Казахстана Бекжана Бектенова, якобы пытавшегося заставить национальные федерации создать новую организацию для управления олимпийскими квалификационными турнирами.

В отношении обоих функционеров AIBA провела расследования.

Ранее стало известно, что Гафур Рахимов временно сложил полномочия главы AIBA.