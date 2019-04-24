Федерация бокса Казахстана может быть исключена из AIBA

Короткая ссылка
Федерация бокса Казахстана может быть исключена из Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).
Федерация бокса Казахстана может быть исключена из AIBA
  • © pixabay.com

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России, это связано с деятельностью члена исполкома организации, экс-главы Азиатской конфедерации бокса (ASBC) Серика Конакбаева.

Отмечается, что это также связано с действиями исполнительного директора Федерации бокса Казахстана Бекжана Бектенова, якобы пытавшегося заставить национальные федерации создать новую организацию для управления олимпийскими квалификационными турнирами.

В отношении обоих функционеров AIBA провела расследования.

Ранее стало известно, что Гафур Рахимов временно сложил полномочия главы AIBA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить