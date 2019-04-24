РУСАДА отстранило врача, выписавшего несовершеннолетней спортсменке мельдоний

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о санкциях в отношении медицинского работника, выписавшего несовершеннолетней спортсменке мельдоний.

Как сообщает пресс-служба организации, после обращения в Генеральную прокуратуру врач был отстранён от работы со спортсменами.

Отмечается, что врач рекомендовала спортсменке применять мельдоний в лечебных целях, а после того, как та отказалась его принимать, так как данный препарат входит в список запрещённых, врач, не имея на то полномочий, не допустила спортсменку к занятиям спортом.

Мельдоний входит список запрещённых веществ, составленный Всемирным антидопинговым агентством, с 1 января 2016 года.

Ранее в РУСАДА заявили, что не будут предупреждать спортсменов о визитах допинг-офицеров.