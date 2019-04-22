В РУСАДА заявили, что не будут предупреждать спортсменов о визитах допинг-офицеров

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) заявили, что не будут заранее уведомлять спортсменов о визитах допинг-офицеров, поскольку атлеты должны сами обеспечивать свою доступность.

«Мы не будем менять свой регламент. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу и Общероссийским антидопинговым правилам, спортсмены сами обязаны обеспечить свою доступность для тестирования. Российскому антидопинговому агентству, по мнению WADA, пока не нужно менять порядок допинг-тестирования, которым оно руководствовалось в последние годы. Эти рекомендации были обусловлены прошлыми проблемами России в сфере борьбы с допингом», — заявила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая ТАСС.

Также заместитель гендиректора добавила, что её организация ранее получала письма от спортсменов с просьбами оповещать их о визитах допинг-офицеров.

Ранее сообщалось, что двое российских биатлонистов дисквалифицированы за пропуск допинг-тестов.