Двукратная чемпионка ОИ в плавании завершила карьеру в 24 года

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Австралийская пловчиха Бриттани Элмсли объявила о завершении спортивной карьеры.
Двукратная чемпионка ОИ в плавании завершила карьеру в 24 года
  • ©britelmslie / instagram

Об этом 24-летняя спортсменка сообщила в своём Instagram.

В активе Элмсли, дебютировавшей в составе сборной Австралии на Играх-2012, одна золотая и две серебряные медали Олимпиады в Лондоне в эстафетах, а также золото и серебро Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в аналогичных дисциплинах. Она также является трёхкратным серебряным призёром чемпионатов мира.

Ранее сообщалось, что стал известен состав сборной России по плаванию на ЧМ по водным видам спорта.

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