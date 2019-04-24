Двукратная чемпионка ОИ в плавании завершила карьеру в 24 года
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Об этом 24-летняя спортсменка сообщила в своём Instagram.
В активе Элмсли, дебютировавшей в составе сборной Австралии на Играх-2012, одна золотая и две серебряные медали Олимпиады в Лондоне в эстафетах, а также золото и серебро Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в аналогичных дисциплинах. Она также является трёхкратным серебряным призёром чемпионатов мира.
Ранее сообщалось, что стал известен состав сборной России по плаванию на ЧМ по водным видам спорта.