Стал известен состав сборной России по плаванию на ЧМ по водным видам спорта

Пресс-служба Всероссийской федерации плавания (ВФП) объявила состав национальной команды на чемпионат мира по водным видам спорта 2019 года.

В список из 38 спортсменов вошли: Юлия Ефимова, Анастасия Авдеева, Вероника Андрусенко, Анна Белоусова, Виктория Белякова, Дарья Васькина, Анастасия Гуженкова, Анна Егорова, Мария Каменева, Анастасия Кирпичникова, Софья Лобова, Дарья Муллакаева, Арина Опёнышева, Валерия Саламатина, Арина Суркова, Мария Темникова, Дарья С. Устинова, Дарья К. Устинова, Анастасия Фесикова, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова, Владимир Морозов, Михаил Вековищев, Иван Гирев, Владислав Гринёв, Михаил Довгалюк, Илья Дружинин, Андрей Жилкин, Климент Колесников, Олег Костин, Александр Красных, Мартин Малютин, Владимир Морозов, Андрей Минаков, Андрей Николаев, Александр Палатов, Кирилл Пригода, Евгений Рылов и Антон Чупков.

Мировое первенство 2019 года пройдёт с 12 по 28 июля в южнокорейском Кванджу.

Ранее сообщалось, что Юлия Ефимова сможет выступить на дистанции 200 м брассом на ЧМ по плаванию.