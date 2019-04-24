НХЛ назвала тройку номинантов на «Кинг Клэнси Трофи»

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила имена трёх номинантов на награду «Кинг Клэнси Трофи».
НХЛ назвала тройку номинантов на «Кинг Клэнси Трофи»
  • ©Kevin Abele/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба лиги, на приз, вручаемый игроку или игрокам, которые лучше остальных проявили лидерские качества на льду и вне его, а также внесли заметный вклад в общественную жизнь, претендуют голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, защитник «Аризона Койотс» Оливер Экман-Ларссон и форвард «Миннесота Уайлд» Джейсон Закер.

Ранее «Сан-Хосе» взял верх над «Вегасом» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ.

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