НХЛ назвала тройку номинантов на «Кинг Клэнси Трофи»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила имена трёх номинантов на награду «Кинг Клэнси Трофи».

Как сообщает пресс-служба лиги, на приз, вручаемый игроку или игрокам, которые лучше остальных проявили лидерские качества на льду и вне его, а также внесли заметный вклад в общественную жизнь, претендуют голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, защитник «Аризона Койотс» Оливер Экман-Ларссон и форвард «Миннесота Уайлд» Джейсон Закер.

Ранее «Сан-Хосе» взял верх над «Вегасом» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ.