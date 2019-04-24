Лиллард установил рекорд плей-офф НБА

Защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард установил рекорд результативности в матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В пятой игре серии первого раунда с «Оклахома-Сити Тандер» Лиллард набрал 50 очков, сделал пять подборов, пять передач и реализовал десять трёхочковых бросков, в том числе и победный с центра площадки с сиреной.

Таким образом, он стал первым игроком в истории, достигшим таких показателей в матче плей-офф. При этом отметки в 50 очков удавалось достичь ещё шести игрокам — Бобу Коузи, Бобу Петтиту, Уилту Чемберлену, Сэму Джонсу, Майклу Джордану и Чарльзу Баркли.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия», «Торонто» и «Портленд» вышли во второй раунд плей-офф НБА.