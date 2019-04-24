«Филадельфия», «Торонто» и «Портленд» вышли во второй раунд плей-офф НБА

«Филадельфия Сиксерс», «Торонто Рэпторс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» пробились во второй раунд плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Филадельфия» обыграла «Бруклин Нетс» в пятом матче серии со счётом 122:100 и победила в серии с итоговым счётом 4:1.

«Торонто» в свою очередь также выиграл пятый матч серии с «Орландо Мэджик», со счётом 115:96, и вышел в следующий раунд, выиграв серии — 4:1.

Таким образом в полуфинале Восточной конференции «Филадельфия» и «Торонто» между собой разыграют путёвку в финал.

«Портленд», благодаря реализованному трёхочковому броску с сиреной в исполнении Дэмьена Лилларда со счётом 118:115 одержал четвёртую победу над «Оклахома-Сити Тандер», и выиграл серию — 4:1.

Во втором раунде плей-офф соперником «Трэйл Блэйзерс» станет победитель пары «Денвер Наггетс» — «Сан-Антонио Спёрс», счёт в серии которой по итогам пяти встреч 3:2 в пользу команды из Колорадо.

Ранее сообщалось, что журналистка подала в суд на экс-тренера «Лейкерс» за домогательства.