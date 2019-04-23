Журналистка подала в суд на экс-тренера «Лейкерс» за домогательства
- Reuters
Как сообщает ESPN, журналистка Келли Теннант подала в суд на наставника «Сакраменто» Люка Уолтона, который в прошлом сезоне был главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс».
По информации прессы, этот инцидент произошёл более года назад. Тогда Уолтон работал экспертом на телевидении.
«Сакраменто» и «Лейкерс» отказались комментировать данную ситуацию.
Ранее сообщалось, что тренер женской сборной Эквадора уволен за домогательства к футболисткам.