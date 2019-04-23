Талалаев назвал главных претендентов на выход в РПЛ из ФНЛ

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Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев рассказал, какие команды он считает главными претендентами на выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ) из Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Талалаев назвал главных претендентов на выход в РПЛ из ФНЛ
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Конечно, «Тамбов» — главный кандидат на выход в премьер-лигу. Я и перед началом сезона это утверждал», — цитирует специалиста «Советский спорт».

По его словам, «Тамбов» в начале сезона приобрёл восемь футболистов, так как у клуба есть понимание, что высокие задачи должны решать соответствующего уровня исполнители, поэтому команда готова к повышению в классе.

«По игре больше других выхода также заслуживает «Сочи». Мне ещё нравится «Томь». В первой части турнира они просто хорошо играли, во второй держатся наверху в основном за счёт характера», — добавил Талалаев.

Тренер также отметил «Нижний Новгород», но подчеркнул неровное выступление команды в сезоне.

Ранее Талалаев назвал вратаря, который составит конкуренцию Сафонову в «Краснодаре».

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