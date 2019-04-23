Звонарёва получила право сыграть в основной сетке теннисного турнира в Штутгарте
- Reuters
Как сообщает WTA Insider, немка Симона Халеп и испанка Гарбинье Мугуруса не смогут принять участия в турнире в Штутгарте. Их заменят проигравшие в квалификации россиянка Вера Звонарёва и Джулия Гатто-Монтиконе из Италии.
Российская теннисистка в первом круге турнира сыграет с представительницей Белоруссии Викторией Азаренко.
В финале квалификации Звонарёва проиграла спортсменке из Люксембурга Мэнди Минелле.
Ранее сообщалось, что Шарапова ответила, планирует ли она сыграть свадьбу в России.