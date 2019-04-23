Звонарёва получила право сыграть в основной сетке теннисного турнира в Штутгарте

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Российская теннисистка Вера Звонарёва стала одним из двух лаки-лузеров, которые заменят снявшихся из-за травм Симону Халеп и Гарбинье Мугурусу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте.
Звонарёва получила право сыграть в основной сетке теннисного турнира в Штутгарте
  • Reuters

Как сообщает WTA Insider, немка Симона Халеп и испанка Гарбинье Мугуруса не смогут принять участия в турнире в Штутгарте. Их заменят проигравшие в квалификации россиянка Вера Звонарёва и Джулия Гатто-Монтиконе из Италии.

Российская теннисистка в первом круге турнира сыграет с представительницей Белоруссии Викторией Азаренко.

В финале квалификации Звонарёва проиграла спортсменке из Люксембурга Мэнди Минелле.

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