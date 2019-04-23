Стерлинг предложил ужесточить наказание за проявления расизма на футбольных матчах

Футболист сборной Англии и «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг считает, что денежные штрафы не причиняют вреда большим клубам, потому наказание за расизм должно быть строже.

«Наказания должны быть более строгими. Деньги не приносят урона богатым клубам и футбольным ассоциациям, я бы призвал к автоматическому лишению девяти очков за расистские оскорбления. Кроме того, клуб должен сыграть три матча при пустых трибунах. Таким образом они потеряют доход, и это будет прямым следствием расистского поведения», — написал Стерлинг в колонке для The Times.

Спортсмен предположил, что в этом случае болельщики не захотят лишать команду шансов на чемпионский титул или успешную борьбу за выживание в лиге.

Ранее сообщалось, что баскетболист сборной Франции Джексон подвергся расистским оскорблениям во время игры в Сербии.