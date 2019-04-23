Стерлинг предложил ужесточить наказание за проявления расизма на футбольных матчах

Короткая ссылка
Футболист сборной Англии и «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг считает, что денежные штрафы не причиняют вреда большим клубам, потому наказание за расизм должно быть строже.
Стерлинг предложил ужесточить наказание за проявления расизма на футбольных матчах
  • Reuters

«Наказания должны быть более строгими. Деньги не приносят урона богатым клубам и футбольным ассоциациям, я бы призвал к автоматическому лишению девяти очков за расистские оскорбления. Кроме того, клуб должен сыграть три матча при пустых трибунах. Таким образом они потеряют доход, и это будет прямым следствием расистского поведения», — написал Стерлинг в колонке для The Times.

Спортсмен предположил, что в этом случае болельщики не захотят лишать команду шансов на чемпионский титул или успешную борьбу за выживание в лиге.

Ранее сообщалось, что баскетболист сборной Франции Джексон подвергся расистским оскорблениям во время игры в Сербии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить