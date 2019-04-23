Стерлинг предложил ужесточить наказание за проявления расизма на футбольных матчах
- Reuters
«Наказания должны быть более строгими. Деньги не приносят урона богатым клубам и футбольным ассоциациям, я бы призвал к автоматическому лишению девяти очков за расистские оскорбления. Кроме того, клуб должен сыграть три матча при пустых трибунах. Таким образом они потеряют доход, и это будет прямым следствием расистского поведения», — написал Стерлинг в колонке для The Times.
Спортсмен предположил, что в этом случае болельщики не захотят лишать команду шансов на чемпионский титул или успешную борьбу за выживание в лиге.
Ранее сообщалось, что баскетболист сборной Франции Джексон подвергся расистским оскорблениям во время игры в Сербии.