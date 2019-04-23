«Финикс» уволил первого европейского главного тренера в истории НБА через год после назначения

Короткая ссылка
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз» объявил об увольнении сербского специалиста Игора Кокошкова, назначенного в мае прошлого года.
«Финикс» уволил первого европейского главного тренера в истории НБА через год после назначения
  • © Javier Rojas/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Официальный сайт «Финикса» сообщает об отставке главного тренера команды, Игора Кокошкова. Сербский специалист, имеющий также американский паспорт, был первым в истории европейским главным тренером клуба НБА.

В прошлом сезоне 47-летний специалист не сумел улучшить результаты «Финикса», команда заняла последнее место в Западной конференции с результатом 19-63.

В НБА Кокошков долго время трудился ассистентом главного тренера «Юты Джаз». В 2017 году, возглавляя сборную Словении, стал чемпионом Европы.

Ранее сообщалось, что «Милуоки» выиграл у «Детройта» и одержал победу 4:0 в серии плей-офф НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить