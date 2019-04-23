«Финикс» уволил первого европейского главного тренера в истории НБА через год после назначения

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз» объявил об увольнении сербского специалиста Игора Кокошкова, назначенного в мае прошлого года.

Официальный сайт «Финикса» сообщает об отставке главного тренера команды, Игора Кокошкова. Сербский специалист, имеющий также американский паспорт, был первым в истории европейским главным тренером клуба НБА.

В прошлом сезоне 47-летний специалист не сумел улучшить результаты «Финикса», команда заняла последнее место в Западной конференции с результатом 19-63.

В НБА Кокошков долго время трудился ассистентом главного тренера «Юты Джаз». В 2017 году, возглавляя сборную Словении, стал чемпионом Европы.

Ранее сообщалось, что «Милуоки» выиграл у «Детройта» и одержал победу 4:0 в серии плей-офф НБА.