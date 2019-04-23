«Милуоки» выиграл у «Детройта» и одержал победу 4:0 в серии плей-офф НБА

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Победителю регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» понадобилось минимальное количество матчей, чтобы обыграть «Детройт Пистонс» в серии первого раунда плей-офф.
«Милуоки» выиграл у «Детройта» и одержал победу 4:0 в серии плей-офф НБА
  • Reuters
  • © Rick Osentoski-USA TODAY Sports

Итоговый счёт четвёртого матча между «Милуоки» и «Детройтом» — 127:104 в пользу «Бакс».

В составе победителей Яннис Адетокунбо закончил встречу с 41 очком в активе.

Самым результативным в составе «Детройта» был Реджи Джексон — 26 пунктов.

Счёт в серии — 4:0 в пользу «Милуоки». В следующем раунде плей-офф «Бакс» будут противостоять «Бостон Селтикс».

Ранее сообщалось, что агент баскетболиста Михайловского рассказал о цели игрока на драфте НБА.

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