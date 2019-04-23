«Милуоки» выиграл у «Детройта» и одержал победу 4:0 в серии плей-офф НБА
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- © Rick Osentoski-USA TODAY Sports
Итоговый счёт четвёртого матча между «Милуоки» и «Детройтом» — 127:104 в пользу «Бакс».
В составе победителей Яннис Адетокунбо закончил встречу с 41 очком в активе.
Самым результативным в составе «Детройта» был Реджи Джексон — 26 пунктов.
Счёт в серии — 4:0 в пользу «Милуоки». В следующем раунде плей-офф «Бакс» будут противостоять «Бостон Селтикс».
Ранее сообщалось, что агент баскетболиста Михайловского рассказал о цели игрока на драфте НБА.