«Милуоки» выиграл у «Детройта» и одержал победу 4:0 в серии плей-офф НБА

Победителю регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» понадобилось минимальное количество матчей, чтобы обыграть «Детройт Пистонс» в серии первого раунда плей-офф.

Итоговый счёт четвёртого матча между «Милуоки» и «Детройтом» — 127:104 в пользу «Бакс».

В составе победителей Яннис Адетокунбо закончил встречу с 41 очком в активе.

Самым результативным в составе «Детройта» был Реджи Джексон — 26 пунктов.

Счёт в серии — 4:0 в пользу «Милуоки». В следующем раунде плей-офф «Бакс» будут противостоять «Бостон Селтикс».

Ранее сообщалось, что агент баскетболиста Михайловского рассказал о цели игрока на драфте НБА.