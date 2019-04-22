Агент баскетболиста Михайловского рассказал о цели игрока на драфте НБА

По словам представителя 18-летнего форварда саратовского «Автодора», цель игрока — быть выбранным в первом раунде грядущего драфта Национальной баскетбольной ассоциации.

«За Никитой весь год пристально следили скауты НБА. Некоторые из них добрались даже до Саратова, но вживую за его игрой наблюдали в основном на матчах FIBA Europe Cup. Цель — быть выбранным в первом раунде драфта. Если до 10 июня мы поймём, что это неосуществимая цель, Никита снимет свою кандидатуру», — заявил агент Игорь Рубин «Известиям».

Церемония драфта-2019 состоится 20 июня.

Ранее сообщалось, что российский баскетболист Михайловский выставил свою кандидатуру на драфт НБА.