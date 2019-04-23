Овечкин назвал «странным» решение судей отменить его гол в матче НХЛ против «Каролины»

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал незасчитанную шайбу в матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнз».
Овечкин назвал «странным» решение судей отменить его гол в матче НХЛ против «Каролины»
  • AFP
  • © GRANT HALVERSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Вратарь не контролировал шайбу и не видел её. Не знаю, что там усмотрел арбитр. Не знаю официального вердикта, всё это как-то странно. Матч окончен, двигаемся дальше, уже ничего не поделаешь», — цитирует Овечкина портал Russian Machine Never Breaks.

Победа «Каролины» (5:2) в шестом матче серии плей-офф НХЛ против «Вашингтона» позволила «Харрикейнз» сравнять счёт в противостоянии — 3:3.

Ранее сообщалось, что арбитры отменили гол Овечкина, который мог сравнять счёт в матче с «Каролиной».

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