Российского голкипера отстранили на пять матчей за бросок шайбы в зрителей

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Голкипер команды Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Саджиноу Спирит» Иван Просветов дисквалифицирован на пять матчей за бросок шайбы в зрителей.
Российского голкипера отстранили на пять матчей за бросок шайбы в зрителей
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Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Инцидент произошёл во время второго матча серии третьего раунда плей-офф с «Гуэлф Шторм». Команда 20-летнего россиянин ведёт в серии 2:0, и в случае победы в ещё двух играх — выходит в финал плей-офф.

Просветов был выбран «Аризоной Койотс» на драфте НХЛ 2018 года под общим 114-м номером. В нынешнем сезоне он сыграл в 53 матчах в OHL, в которых отразил 91,0% бросков при коэффициенте надёжности 2,94.

Ранее сообщалось, что «Тампа» выкупила полосу в газете, чтобы извиниться перед болельщиками.

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