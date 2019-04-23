Российского голкипера отстранили на пять матчей за бросок шайбы в зрителей

Голкипер команды Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Саджиноу Спирит» Иван Просветов дисквалифицирован на пять матчей за бросок шайбы в зрителей.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Инцидент произошёл во время второго матча серии третьего раунда плей-офф с «Гуэлф Шторм». Команда 20-летнего россиянин ведёт в серии 2:0, и в случае победы в ещё двух играх — выходит в финал плей-офф.

Просветов был выбран «Аризоной Койотс» на драфте НХЛ 2018 года под общим 114-м номером. В нынешнем сезоне он сыграл в 53 матчах в OHL, в которых отразил 91,0% бросков при коэффициенте надёжности 2,94.

Ранее сообщалось, что «Тампа» выкупила полосу в газете, чтобы извиниться перед болельщиками.