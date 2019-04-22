«Тампа» выкупила полосу в газете, чтобы извиниться перед болельщиками

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» выкупил полосу в местной газете Tampa Bay Times, чтобы принести извинения своим болельщикам за вылет в первом раунде плей-офф.

«Сезон для нас неожиданно и быстро завершился. Мы хотим поблагодарить наших болельщиков за горячую поддержку не только в прошедшем чемпионате, но и в прошлых сезонах. Нам повезло иметь таких потрясающих болельщиков. Мы проделаем серьёзную работу летом и постараемся показать лучший результат в сезоне-2019/20», — говорится в обращении клуба.

«Тампа», ставшая победителем регулярного чемпионата, вылетела в первом раунде плей-офф, проиграв в серии «Коламбус Блю Джекетс» с разгромным счётом 0:4.

Ранее сообщалось, что «Тампа» установила исторический антирекорд НХЛ.