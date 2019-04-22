Быстров рассказал, что нужно сделать для победы российского клуба в ЛЧ

Короткая ссылка
Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Владимир Быстров высказал мнение, что необходимо сделать для победы какого-либо российского клуба в Лиге чемпионов.
Быстров рассказал, что нужно сделать для победы российского клуба в ЛЧ
  • Reuters

«Нужно реально смотреть на вещи. Для таких целей необходимо, чтобы интенсивный футбол был во всех матчах РПЛ. Сколько раз говорили: нужно подстригать траву и поливать её. Тогда мяч будет двигаться быстрее! А у нас приезжаешь — газон по колено», — приводит слова Быстрова «Советский спорт».

Лучшим результатом российских клубов в Лиге чемпионов является выход московских «Спартака» и ЦСКА в четвертьфинал в сезонах-1995/96 и -2009/10 соответственно. В Кубке УЕФА, являющемся предшественником Лиги Европы, лучший результат показал «Зенит», став победителем турнира в сезоне-2007/08.

Ранее Быстров высказал мнение, что России нельзя отменять лимит на легионеров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить