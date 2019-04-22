Быстров рассказал, что нужно сделать для победы российского клуба в ЛЧ

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Владимир Быстров высказал мнение, что необходимо сделать для победы какого-либо российского клуба в Лиге чемпионов.

«Нужно реально смотреть на вещи. Для таких целей необходимо, чтобы интенсивный футбол был во всех матчах РПЛ. Сколько раз говорили: нужно подстригать траву и поливать её. Тогда мяч будет двигаться быстрее! А у нас приезжаешь — газон по колено», — приводит слова Быстрова «Советский спорт».

Лучшим результатом российских клубов в Лиге чемпионов является выход московских «Спартака» и ЦСКА в четвертьфинал в сезонах-1995/96 и -2009/10 соответственно. В Кубке УЕФА, являющемся предшественником Лиги Европы, лучший результат показал «Зенит», став победителем турнира в сезоне-2007/08.

Ранее Быстров высказал мнение, что России нельзя отменять лимит на легионеров.