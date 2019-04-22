Быстров считает, что России нельзя отменять лимит на легионеров

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Владимир Быстров высказал мнение о необходимости сохранения лимита на легионеров в российском футболе.
Быстров считает, что России нельзя отменять лимит на легионеров
  • Reuters

«В нашей стране лимит на легионеров необходим. Ужесточить лимит? И что? Чего добьёмся? Футболисты должны конкурировать между собой. Лимит должен быть, но какой — не так важно: четверо или шестеро в составе или восемь в общей заявке. Без разницы», — приводит слова Быстрова «Советский спорт».

Он отметил, что если вовсе отменить лимит, то российские игроки вообще нигде и никому не будут нужны.

«Они не востребованы в Европе. А у нас куда российский футболист пойдёт? Кому он там нужен? Он должен быть на голову сильнее того, на чьё место приходит. Почему его должны взять в Голландию, где есть такой же свой воспитанник? Почему-то мы в России берём такого, даже равного. Я, конечно, категорически против», — добавил футболист.

В настоящее время в чемпионате России действует лимит по схеме «6 + 5», согласно которому на поле могут находиться не более шести иностранных футболистов.

Ранее сообщалось, что РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров с сезона-2020/21.

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