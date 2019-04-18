РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров с сезона-2020/21
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По словам главы РПЛ Сергея Прядкина, которые передаёт ТАСС, в соответствии с решением исполкома Российского футбольного союза (РФС), ограничение по количеству иностранных игроков будет распространяться на заявку команд, а не на состав на матч.
Он отметил, что пока не принято решение о том, сколько легионеров смогут заявлять команды.
В настоящее время в чемпионате России действует лимит по схеме «6 + 5», согласно которому на поле могут находиться не более шести иностранных футболистов.
Ранее стало известно, когда будет готово поле на реконструированном стадионе «Динамо».