РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров с сезона-2020/21

Российская премьер-лига (РПЛ) одобрила изменение лимита на легионеров, которое вступит в силу с сезона-2020/21.

По словам главы РПЛ Сергея Прядкина, которые передаёт ТАСС, в соответствии с решением исполкома Российского футбольного союза (РФС), ограничение по количеству иностранных игроков будет распространяться на заявку команд, а не на состав на матч.

Он отметил, что пока не принято решение о том, сколько легионеров смогут заявлять команды.

В настоящее время в чемпионате России действует лимит по схеме «6 + 5», согласно которому на поле могут находиться не более шести иностранных футболистов.

Ранее стало известно, когда будет готово поле на реконструированном стадионе «Динамо».