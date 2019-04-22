Кержаков о возможном чемпионстве «Зенита»: практически всё ясно

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков высказал уверенность, что петербургский клуб станет чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2018/19.

«Практически всё ясно. Восемь очков за шесть туров. Понятно, что руководство и тренер «Зенита» не могут этого сказать, но если посмотреть объективно, посмотреть на календарь, три-четыре игры дома… Этот тур практически предопределил чемпиона. Все конкуренты оступились, а «Зенит» победил», — заявил Кержаков в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч ТВ».

По итогам 24 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко, и опережает идущий вторым «Локомотив» на восемь очков. Петербуржцам ещё предстоит провести матчи с «Динамо», «Крыльями Советов», ЦСКА и «Енисеем» на своём поле и на выезде сыграть с «Ахматом» и «Ростовом».

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин рассказал, что необходимо «Зениту», чтобы выиграть один из еврокубков.