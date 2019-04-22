Аршавин рассказал, что необходимо «Зениту», чтобы выиграть один из еврокубков

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Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что необходимо сделать нынешней команде, чтобы завоевать один из европейских клубных трофеев.
Аршавин рассказал, что необходимо «Зениту», чтобы выиграть один из еврокубков
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«У команды уже есть неплохой состав. Не нужно придумывать ничего экстравагантного и космического. Нужно двигаться поступательно в том направлении, чтобы команда становилась сильной. И тогда «Зенит» сможет выиграть не только Лигу Европы, но и другие трофеи тоже», — заявил Аршавин.

Он отметил, что не видит смысла сравнивать теперешний «Зенит» и ту команду, с которой он в сезоне-2007/08 выиграл Кубок УЕФА.

«Та команда, игравшая 11 лет назад, — отдельная история, в коллективе Сергея Семака совсем другие исполнители. Футбол за это время существенно изменился», — добавил футболист.

Ранее Александр Самедов высказал мнение, что российские клубы могут выиграть Лигу Европы в ближайшие несколько лет.

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