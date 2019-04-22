Аршавин рассказал, что необходимо «Зениту», чтобы выиграть один из еврокубков

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что необходимо сделать нынешней команде, чтобы завоевать один из европейских клубных трофеев.

«У команды уже есть неплохой состав. Не нужно придумывать ничего экстравагантного и космического. Нужно двигаться поступательно в том направлении, чтобы команда становилась сильной. И тогда «Зенит» сможет выиграть не только Лигу Европы, но и другие трофеи тоже», — заявил Аршавин.

Он отметил, что не видит смысла сравнивать теперешний «Зенит» и ту команду, с которой он в сезоне-2007/08 выиграл Кубок УЕФА.

«Та команда, игравшая 11 лет назад, — отдельная история, в коллективе Сергея Семака совсем другие исполнители. Футбол за это время существенно изменился», — добавил футболист.

Ранее Александр Самедов высказал мнение, что российские клубы могут выиграть Лигу Европы в ближайшие несколько лет.