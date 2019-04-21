Самедов считает, что российские клубы могут выиграть Лигу Европы в ближайшие несколько лет

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Самедов, являющийся послом финала Лиги Европы — 2018/19 в Баку, выразил мнение, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) есть несколько клубов, способных выиграть еврокубок.

«Не знаю, когда наши клубы победят в Лиге Европы, думаю, в ближайшие несколько лет. У нас есть несколько коллективов, которые по потенциалу, составу и возможностям могут претендовать на победу в турнире. Я сам не раз участвовал в Лиге Европы, но мне не удалось поднять этот трофей над головой», — цитирует Самедова ТАСС.

Лига Европы является правопреемницей Кубка УЕФА, победу в котором одерживали московский ЦСКА (2005 год) и санкт-петербургский «Зенит» (2008).

Ранее сообщалось, что полузащитник «Крыльев Советов» Самедов получил травму в матче РПЛ с «Рубином».