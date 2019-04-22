Хартли сравнил вратаря ЦСКА Сорокина с Третьяком

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли заявил, что выступления голкипера ЦСКА в финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вернули его в детство, когда он наблюдал за игрой легендарного советского вратаря Владислава Третьяка.

«Сорокин как будто вернул меня в 12 лет, когда я восхищённо наблюдал за Третьяком. Даже если нам удавалось обойти защиту ЦСКА, то тут же появлялся Илья и делал классные сейвы. Мы боролись. Но ЦСКА — очень опытная команда, которая строилась много лет», — цитирует главного тренера официальный сайт «Авангарда».

По итогам финальной серии КХЛ ЦСКА стал чемпионом, а вратарь московской команды Илья Сорокин был признан самым ценным игроком плей-офф.

Ранее тренер «Авангарда» оценил влияние Бузовой на команду в минувшем сезоне КХЛ.