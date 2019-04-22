Чемпионка UFC Шевченко заявила, что поддерживает идею провести турнир в Махачкале
- © Reinaldo Reginato/imago sportfotodienst
- globallookpress.com
«Я знаю, что отец Хабиба Нурмагомедова хотел бы, чтобы турнир UFC прошёл в Махачкале. Это было бы здорово. В России много поклонников этого вида спорта», — заявила Шевченко в интервью «Советскому спорту».
Также спортсменка добавила, что не задумывалась об уходе в политику после завершения карьеры.
Ранее сообщалось, что чемпионка UFC Шевченко считает, что Россия отстала в плане развития женского ММА.