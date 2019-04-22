Чемпионка UFC Шевченко заявила, что поддерживает идею провести турнир в Махачкале

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Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Валентина Шевченко считает хорошей идею провести турнир под эгидой организации в Махачкале.
Чемпионка UFC Шевченко заявила, что поддерживает идею провести турнир в Махачкале
  • © Reinaldo Reginato/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Я знаю, что отец Хабиба Нурмагомедова хотел бы, чтобы турнир UFC прошёл в Махачкале. Это было бы здорово. В России много поклонников этого вида спорта», — заявила Шевченко в интервью «Советскому спорту».

Также спортсменка добавила, что не задумывалась об уходе в политику после завершения карьеры.

Ранее сообщалось, что чемпионка UFC Шевченко считает, что Россия отстала в плане развития женского ММА.

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