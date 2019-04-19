Чемпионка UFC Шевченко считает, что Россия отстала в плане развития женского ММА

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Обладательница пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Валентина Шевченко выразила мнение, что турниры с участием бойцов-женщин более увлекательны и России необходимо догонять другие страны в данном направлении.
Чемпионка UFC Шевченко считает, что Россия отстала в плане развития женского ММА
  • © Reinaldo Reginato/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Думаю, что в этом плане Россия отстала, ей нужно, безусловно, догонять, идти вперёд большими шагами. Делать не один бой на турнире UFC, а, условно говоря, 10—20. Мировая практика показывает, что турниры, где нет женских боев, не настолько интересные», — цитирует чемпионку телеканал «360».

20 апреля в Санкт-Петербурге на турнире UFC впервые пройдёт женский поединок, в котором встретятся старшая сестра Шевченко, Антонина, и Роксан Модаффери.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов прошёл допинг-тест USADA.

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