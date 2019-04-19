Нурмагомедов прошёл допинг-тест USADA

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Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прошёл допинг-тестирование Американского антидопингового агентства (USADA).
Нурмагомедов прошёл допинг-тест USADA
  • © Ethan Miller/Getty Images/AFP

«USADA с утра пришло. В 29-й раз уже», — говорится в сториз Нурмагомедова в Instagram. Также боец прикрепил изображение наклейки от комиссаров USADA с надписью «Спасибо за поддержку чистого спорта».

За свою карьеру Хабиб Нурмагомедов ни разу не обвинялся в применении допинга, предыдущие пробы спортсмена оказывались отрицательными.

Ранее сообщалось, о чём говорили Нурмагомедов и его отец на встрече с болельщиками в Санкт-Петербурге.

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