Нурмагомедов прошёл допинг-тест USADA

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прошёл допинг-тестирование Американского антидопингового агентства (USADA).

«USADA с утра пришло. В 29-й раз уже», — говорится в сториз Нурмагомедова в Instagram. Также боец прикрепил изображение наклейки от комиссаров USADA с надписью «Спасибо за поддержку чистого спорта».

За свою карьеру Хабиб Нурмагомедов ни разу не обвинялся в применении допинга, предыдущие пробы спортсмена оказывались отрицательными.

Ранее сообщалось, о чём говорили Нурмагомедов и его отец на встрече с болельщиками в Санкт-Петербурге.