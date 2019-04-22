Бывший врач «Спартака» выразил мнение о хроническом характере травмы Черышева

Экс-врач «Спартака» Юрий Васильков прокомментировал ситуацию с травмой полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева и назвал примерные сроки восстановления футболиста.

«Если крестообразная связка у него цела, то на восстановление уйдёт около месяца. Медштаб отправил Дениса на дополнительное обследование. Это правильно, торопиться здесь нельзя. Растяжение связок — уже повреждение. Может быть, это уже у него хроническая система связочного аппарата», — сказал Васильков в интервью Sport24.

Футболист «Валенсии» Черышев получил травму в 33-м туре чемпионата Испании против «Бетиса», покинув поле на 34-й минуте. Предварительное обследование выявило у россиянина растяжение связок колена.

Ранее в «Валенсии» рассказали о состоянии здоровья Черышева, получившего травму в матче с «Бетисом».