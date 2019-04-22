В «Валенсии» рассказали о состоянии здоровья Черышева, получившего травму в матче с «Бетисом»
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Об этом сообщает официальный сайт «Валенсии».
Отмечается, что в скором времени российскому футболисту предстоит пройти ещё одно медицинское обследование, по итогам которого станут известны степень серьёзности травмы Черышева и ориентировочные сроки его возвращения в строй.
Денис начал встречу с «Бетисом» в стартовом составе «Валенсии», но был заменён ещё в первом тайме, покинув поле из-за травмы. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 27 поединках чемпионата Испании, в которых отметился двумя забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» одержала победу над «Бетисом» в матче чемпионата Испании по футболу.