В «Валенсии» рассказали о состоянии здоровья Черышева, получившего травму в матче с «Бетисом»

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Российский полузащитник испанского футбольного клуба «Валенсия» Денис Черышев получил растяжение связок правого колена в поединке 33-го тура чемпионата страны с «Бетисом».
В «Валенсии» рассказали о состоянии здоровья Черышева, получившего травму в матче с «Бетисом»
  • © Jose Miguel Fernandez/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт «Валенсии».

Отмечается, что в скором времени российскому футболисту предстоит пройти ещё одно медицинское обследование, по итогам которого станут известны степень серьёзности травмы Черышева и ориентировочные сроки его возвращения в строй.

Денис начал встречу с «Бетисом» в стартовом составе «Валенсии», но был заменён ещё в первом тайме, покинув поле из-за травмы. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 27 поединках чемпионата Испании, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» одержала победу над «Бетисом» в матче чемпионата Испании по футболу.

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