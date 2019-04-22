Совет директоров ХК «Динамо» заявил о продолжении сотрудничества с тренером Крикуновым

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Владимир Крикунов сохранит за собой должность наставника команды в следующем сезоне.

«Крикунов останется главным тренером «Динамо», — заявил журналистам на брифинге председатель совета директоров клуба Виктор Воронин.

Крикунов возглавил «Динамо» 2 октября 2018 года и занял пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф команда вылетела во втором раунде, проиграв серию ЦСКА со счётом 1:4.

Ранее сообщалось, что совет учредителей ХК «Динамо» Москва избрал нового гендиректора клуба.