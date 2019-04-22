Совет учредителей ХК «Динамо» Москва избрал нового гендиректора клуба

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По итогам заседания совета директоров ХК «Динамо» Москва генеральным директором клуба стал Евгений Кровопусков.
Совет учредителей ХК «Динамо» Москва избрал нового гендиректора клуба
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«Общим собранием учредителей принято решение назначить генеральным директором АНО «ХК «Динамо-Москва» Евгения Анатольевича Кровопускова», — сообщает официальный сайт клуба.

С Валерием Шанцевым, ранее занимавшим должность генерального директора, был расторгнут контракт. В прошлом сезоне «Динамо» вылетело на стадии полуфинала Западной конференции, проиграв ЦСКА серию со счётом 1:4.

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