Совет учредителей ХК «Динамо» Москва избрал нового гендиректора клуба

По итогам заседания совета директоров ХК «Динамо» Москва генеральным директором клуба стал Евгений Кровопусков.

«Общим собранием учредителей принято решение назначить генеральным директором АНО «ХК «Динамо-Москва» Евгения Анатольевича Кровопускова», — сообщает официальный сайт клуба.

С Валерием Шанцевым, ранее занимавшим должность генерального директора, был расторгнут контракт. В прошлом сезоне «Динамо» вылетело на стадии полуфинала Западной конференции, проиграв ЦСКА серию со счётом 1:4.

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