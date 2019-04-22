КХЛ назвала лучших игроков апреля

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) подвели итоги прошлого месяца и определили лучших игроков на своих позициях.

Лучшим голкипером апреля признан финн Юха Метсола из «Салавата Юлаева», сообщает официальный сайт КХЛ. В четырёх матчах страж ворот отразил 187 бросков из 195 (95,92%). Также Метсола суммарно отыграл 161 минуту 40 секунд без пропущенных голов.

Лучшим защитником стал Мэтт Робинсон из ЦСКА. Его команда добыла шесть побед в девяти матчах. Сам хоккеист за этот промежуток времени набрал пять (2+3) очков.

Его одноклубник Михаил Григоренко наиболее продуктивно провёл прошлый месяц среди всех нападающих. Форвард ЦСКА набрал семь (6+1) очков. Григоренко стал первым игроком в истории КХЛ, который сумел сделать хет-трик в матче финальной серии Кубка Гагарина.

Ранее Бузова обратилась к «Авангарду» после поражения в финале Кубка Гагарина.