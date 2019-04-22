КХЛ назвала лучших игроков апреля

Короткая ссылка
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) подвели итоги прошлого месяца и определили лучших игроков на своих позициях.
КХЛ назвала лучших игроков апреля
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Лучшим голкипером апреля признан финн Юха Метсола из «Салавата Юлаева», сообщает официальный сайт КХЛ. В четырёх матчах страж ворот отразил 187 бросков из 195 (95,92%). Также Метсола суммарно отыграл 161 минуту 40 секунд без пропущенных голов.

Лучшим защитником стал Мэтт Робинсон из ЦСКА. Его команда добыла шесть побед в девяти матчах. Сам хоккеист за этот промежуток времени набрал пять (2+3) очков.

Его одноклубник Михаил Григоренко наиболее продуктивно провёл прошлый месяц среди всех нападающих. Форвард ЦСКА набрал семь (6+1) очков. Григоренко стал первым игроком в истории КХЛ, который сумел сделать хет-трик в матче финальной серии Кубка Гагарина.

Ранее Бузова обратилась к «Авангарду» после поражения в финале Кубка Гагарина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить