Футболист «Енисея» Саркисов получил травму задней поверхности бедра в игре со «Спартаком»

В поединке 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий «Енисея» Артур Саркисов получил травму задней поверхности бедра, которая помешала ему продолжить игру.

Как сообщает пресс-служба «Енисея», игрок команды Артур Саркисов травмировал заднюю поверхность бедра в матче против «Спартака». Сроки восстановления пока не сообщаются.

Футболист вышел на 59-й минуте, а уже на 68-й был вынужден покинуть поле. К тому моменту у главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева уже не осталось замен, потому команда доигрывала встречу со «Спартаком» вдесятером.

Ранее Аленичев пожелал «Спартаку» удачи в борьбе за место в ЛЧ.