Футболист «Енисея» Саркисов получил травму задней поверхности бедра в игре со «Спартаком»
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба «Енисея», игрок команды Артур Саркисов травмировал заднюю поверхность бедра в матче против «Спартака». Сроки восстановления пока не сообщаются.
Футболист вышел на 59-й минуте, а уже на 68-й был вынужден покинуть поле. К тому моменту у главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева уже не осталось замен, потому команда доигрывала встречу со «Спартаком» вдесятером.
Ранее Аленичев пожелал «Спартаку» удачи в борьбе за место в ЛЧ.