Аленичев пожелал «Спартаку» удачи в борьбе за место в ЛЧ

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Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал результат матча со «Спартаком» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и пожелал красно-белым успехов в борьбе за место в Лиге чемпионов.
Аленичев пожелал «Спартаку» удачи в борьбе за место в ЛЧ
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«Закономерная победа фаворита. Они имели преимущество во владении, но, кроме удара Адриано, моментов не было. «Спартаку» очки нужнее. Хочу поздравить их с днём рождения и с победой. Желаю им удачи в борьбе за место в Лиге чемпионов. Первое место «Зенит» уже вряд ли упустит», — сказал Аленичев после матча.

Также главный тренер «Енисея» добавил, что в концовке игры «Спартак» воспользовался тем, что его команда играла вдесятером из-за травмы Саркисова.

Ранее сообщалось, что «Спартак» выиграл у «Енисея» в 24-м туре РПЛ.

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