Аленичев пожелал «Спартаку» удачи в борьбе за место в ЛЧ
- @fcsm_official
«Закономерная победа фаворита. Они имели преимущество во владении, но, кроме удара Адриано, моментов не было. «Спартаку» очки нужнее. Хочу поздравить их с днём рождения и с победой. Желаю им удачи в борьбе за место в Лиге чемпионов. Первое место «Зенит» уже вряд ли упустит», — сказал Аленичев после матча.
Также главный тренер «Енисея» добавил, что в концовке игры «Спартак» воспользовался тем, что его команда играла вдесятером из-за травмы Саркисова.
Ранее сообщалось, что «Спартак» выиграл у «Енисея» в 24-м туре РПЛ.