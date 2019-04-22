«Портленд» и «Торонто» добились выездных побед в плей-офф НБА

«Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Торонто Рапторс» добились выездных побед в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и находятся в одной победе от выхода в следующий этап.

Баскетболисты «Портленда» обыграли клуб «Оклахома Сити Тандер» со счётом 111:98. Самым результативным игроком встречи стал Пол Джордж: 32 очка и 10 подборов. Однако его усилий не хватило «Оклахоме» для победы. Лучшим результатом у «Портленда» стали 27 баллов Си Джея Макколлума.

В другой серии первого раунда плей-офф НБА «Торонто» выиграл у «Орландо Мэджик» — 107:85. Самым результативным игроком матча стал Кавай Леонард, набравший 34 очка.

Счёт в обоих сериях — 3:1, «Портленд» и «Торонто» находятся в шаге от выхода в следующий раунд. Пятые матчи в этих противостояниях состоятся 24 апреля.

Ранее сообщалось, что Дюрант опередил легендарного центрового Оладжьювона в списке лучших бомбардиров плей-офф НБА.