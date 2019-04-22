Дюрант опередил легендарного центрового Оладжьювона в списке лучших бомбардиров плей-офф НБА

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант вышел на 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Об этом сообщает официальная страница коллектива из Калифорнии в социальной сети Twitter.

Набрав 33 очка в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НБА в сезоне-2018/19 с «Лос-Анджелес Клипперс», Дюрант опередил в списке лучших снайперов поединков на вылет легендарного центрового Хакима Оладжьювона, дважды становившегося чемпионом ассоциации в составе «Хьюстон Рокетс».

На данный момент в активе Дюранта значится 3771 очко, набранное в матчах плей-офф НБА. По этому показателю он уступает лишь двум действующим игрокам лиги — форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу (6911 очков, первое место) и защитнику «Шарлотт Хорнетс» Тони Паркеру (4045 очков, девятое место).

Ранее сообщалось, что «Уорриорз» одержали третью победу в серии плей-офф НБА с «Клипперс».