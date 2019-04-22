«Голден Стэйт» одержал третью победу в серии плей-офф НБА с «Клипперс», Дюрант набрал 33 очка

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В четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 113:105.
«Голден Стэйт» одержал третью победу в серии плей-офф НБА с «Клипперс», Дюрант набрал 33 очка
  • Reuters

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал форвард Кевин Дюрант, собравший коллекцию из 33 очков, 7 подборов и 6 результативных передач. У проигравших 25 баллами отметился плеймейкер Шай Гилджес-Александер.

Этот успех позволил «Уорриорз» увеличить своё преимущество в серии до четырёх побед одной из команд — 3:1. Пятый поединок противостояния будет сыгран ранним утром четверга, 25 апреля, по московскому времени.

Ранее сообщалось, что НБА оштрафовала защитника клуба «Сан-Антонио Спёрс» Демара Дерозана за бросок мяча в сторону арбитра.

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