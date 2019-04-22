НБА оштрафовала защитника «Сан-Антонио» Дерозана за бросок мяча в сторону арбитра
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Об этом сообщает ESPN.
Инцидент произошёл в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НБА между «Спёрс» и «Денвер Наггетс», который завершился победой коллектива из Колорадо со счётом 117:103. Дерозан остался недоволен решением арбитра Скотта Фостера зафиксировать фол в атаке с его стороны и швырнул мяч в направлении судьи, за что был удалён с площадки.
DeMar CHUCKED the ball at the ref and got ejected after getting called for a charge pic.twitter.com/8YU1jDYjvW— Bleacher Report (@BleacherReport) 20 апреля 2019 г.
В четырёх матчах текущего розыгрыша плей-офф НБА Дерозан набирал в среднем 23,3 очка, 7,0 подбора и 4,5 передачи за 35,8 минуты игрового времени.
Ранее сообщалось, что баскетболисты «Бостон Селтикс» первыми пробились во второй раунд плей-офф НБА.