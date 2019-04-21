«Бостон» обыграл «Индиану» и вышел во второй раунд плей-офф НБА

В рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» обыграл «Индиану Пэйсерз» и пробился в следующий этап соревнований.

Итоговый счёт встречи — 106:110.

В составе «Бостона» самым результативным стал Гордон Хэйворд, набравший 20 очков. 22 балла у Бояна Богдановича из «Индианы».

Счёт в серии — 4:0 в пользу «Селтикс». Баскетболисты «Бостона» первыми среди всех команд НБА пробились во второй раунд плей-офф. В полуфинале Восточной конференции «кельтам» будет противостоять победитель пары «Милуоки Бакс» — «Детройт Пистонс».

Ранее сообщалось, что «Милуоки» победил «Детройт» в плей-офф НБА.