«Бостон» обыграл «Индиану» и вышел во второй раунд плей-офф НБА
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Итоговый счёт встречи — 106:110.
В составе «Бостона» самым результативным стал Гордон Хэйворд, набравший 20 очков. 22 балла у Бояна Богдановича из «Индианы».
Счёт в серии — 4:0 в пользу «Селтикс». Баскетболисты «Бостона» первыми среди всех команд НБА пробились во второй раунд плей-офф. В полуфинале Восточной конференции «кельтам» будет противостоять победитель пары «Милуоки Бакс» — «Детройт Пистонс».
Ранее сообщалось, что «Милуоки» победил «Детройт» в плей-офф НБА.