СМИ: Свечников может вернуться на лёд в шестом матче серии плей-офф НХЛ с «Вашингтоном»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников надеется принять участие в шестом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз», который состоится ранним утром вторника, 23 апреля, по московскому времени.

Об этом сообщает ESPN.

Свечников пропустил четвёртый и пятый поединки противостояния с «Кэпиталз» из-за симптомов сотрясения мозга, проявившихся после драки с капитаном столичного коллектива Александром Овечкиным. Форвард «Каролины» уже приступил к тренировкам с командой, на которых ему пока, впрочем, запрещено вступать в физический контакт с другими хоккеистами.

По словам главного тренера «Харрикейнз» Рода Бриндамора, информацией о точных сроках возвращения Свечникова на лёд он не владеет, а окончательное решение по этому вопросу будут принимать медики клуба.

Ранее Свечников пожаловался на головную боль после драки с Овечкиным.