СМИ: Свечников может вернуться на лёд в шестом матче серии плей-офф НХЛ с «Вашингтоном»
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- globallookpress.com
Об этом сообщает ESPN.
Свечников пропустил четвёртый и пятый поединки противостояния с «Кэпиталз» из-за симптомов сотрясения мозга, проявившихся после драки с капитаном столичного коллектива Александром Овечкиным. Форвард «Каролины» уже приступил к тренировкам с командой, на которых ему пока, впрочем, запрещено вступать в физический контакт с другими хоккеистами.
По словам главного тренера «Харрикейнз» Рода Бриндамора, информацией о точных сроках возвращения Свечникова на лёд он не владеет, а окончательное решение по этому вопросу будут принимать медики клуба.
Ранее Свечников пожаловался на головную боль после драки с Овечкиным.