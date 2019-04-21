Хоккеист «Каролины» Свечников пожаловался на головную боль после драки с Овечкиным

Форвард «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников, пропустивший два матча после драки с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), рассказал о своём самочувствии.

«Голова ещё немного болит, но всё в порядке. Посмотрим, как будет завтра. Всё зависит от самочувствия. Тяжело смотреть за игрой ребят со стороны, хочется выйти на лёд и помочь партнёрам. Если я вернусь, то непременно сыграю в свой хоккей», — цитирует Свечникова журналист Люк Де Кок в Twitter.

Перед шестым матчем серии первого раунда плей-офф НХЛ Свечников тренируется в бесконтактном джерси.

Ранее Кузнецов сказал о нокауте Свечникова, что это Овечкин ещё с левой не бил.