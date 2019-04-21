Хоккеист «Каролины» Свечников пожаловался на головную боль после драки с Овечкиным
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«Голова ещё немного болит, но всё в порядке. Посмотрим, как будет завтра. Всё зависит от самочувствия. Тяжело смотреть за игрой ребят со стороны, хочется выйти на лёд и помочь партнёрам. Если я вернусь, то непременно сыграю в свой хоккей», — цитирует Свечникова журналист Люк Де Кок в Twitter.
Перед шестым матчем серии первого раунда плей-офф НХЛ Свечников тренируется в бесконтактном джерси.
Ранее Кузнецов сказал о нокауте Свечникова, что это Овечкин ещё с левой не бил.