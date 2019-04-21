Кузнецов о нокауте Свечникова: это Овечкин ещё с левой не бил

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал драку своего одноклубника Александра Овечкина с соотечественником Андреем Свечниковым, выступающим за «Каролину Харрикейнз».
Кузнецов о нокауте Свечникова: это Овечкин ещё с левой не бил
  • Reuters

«Как прокомментирую драку Овечкина? Да никак… Хоккей — такое дело, здесь не смотришь на паспорт. Как бы неприятно тебе ни было, либо ты, либо тебя, правильно?», — приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

По его мнению, подобная ситуация — это выбор обоих хоккеистов. Он также высказался о нокаутирующем ударе Овечкина.

«Так это он ещё с левой не бил! Он же левша. Пару раз видел его в деле», — добавил Кузнецов.

Капитан «Вашингтона» нокаутировал 19-летнего Свечникова, который в итоге не смог завершить третий матч серии плей-офф и покинул лёд с помощью медицинского персонала команды. После Свечников пропустил следующий матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее Свечников заявил, что Овечкин первым предложил подраться.

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