Свечников: Овечкин первым предложил подраться
- Reuters
«Он первым предложил мне подраться. Я не супергерой, чтобы вызывать его на бой. Я согласился, сказав, что хочу постоять за себя. Надеюсь, что сумею выйти на лёд в шестой игре серии», — цитирует Свечникова в Twitter журналист Саманта Пелл.
Андрей Свечников получил повреждение в результате драки с Александром Овечкиным и не смог помочь партнёрам в четвёртой игре серии. Позже появилась информация, что 19-летний форвард пропустит и пятый матч.
Ранее юный болельщик «Каролины» обратился к Овечкину с призывом подраться.