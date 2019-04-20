Свечников: Овечкин первым предложил подраться

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Нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников, ставший участником драки с Александром Овечкиным в третьей игре серии первого раунда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтон Кэпиталз», заявил, что капитан «столичных» был инициатором конфликта.
Свечников: Овечкин первым предложил подраться
  • Reuters

«Он первым предложил мне подраться. Я не супергерой, чтобы вызывать его на бой. Я согласился, сказав, что хочу постоять за себя. Надеюсь, что сумею выйти на лёд в шестой игре серии», — цитирует Свечникова в Twitter журналист Саманта Пелл.

Андрей Свечников получил повреждение в результате драки с Александром Овечкиным и не смог помочь партнёрам в четвёртой игре серии. Позже появилась информация, что 19-летний форвард пропустит и пятый матч.

Ранее юный болельщик «Каролины» обратился к Овечкину с призывом подраться.

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